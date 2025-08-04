Сергій Притула учетверте став батьком 

Волонтер і телеведучий Сергій Притула повідомив про народження сина — 1 серпня в Києві у нього та його дружини Катерини народився хлопчик, якого назвали Марком.

Радісною новиною Притула поділився у соцмережах.

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“Для мене поява Марка, як і будь-якої іншої дитини в Україні, на світ – це щось, що наперекір планам і бажанням ворогів. Ми були, ми є, ми будемо. Ми будемо народжуватись попри їхнє бажання нашого зникнення. Будемо співати колискові попри виття сирен. І, з Божою поміччю, виплекаємо найсильніше покоління українців – загартованих, з хорошою пам’яттю і геном стійкості”, – наголосив Притула.

Від першого шлюбу Притула має 17-річного сина Дмитра. У нинішньому шлюбі з Катериною у нього вже троє дітей: Соломія (8 років), Стефанія (4 роки) та новонароджений Марко.