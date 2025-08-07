З Нідерландів до Львова велосипедом: мандрівник подолав 1600 км й зібрав 20 тис. євро для українських дітей

24-річний Ліам Віссер із міста Ґронінґен (Нідерланди) подолав майже 1600 кілометрів велосипедом до Львова, щоб зібрати кошти на літній відпочинок для українських підлітків. Його подорож мала благодійну мету — підтримати молодь, зокрема дітей з малого групового будинку “Спільнота-Рідні”.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

За даними міського управління “Служба у справах дітей”, загалом вдалося зібрати 20 тисяч євро: 10 068 євро Ліам зібрав особисто, ще стільки ж додав благодійник з Нідерландів. П’ять тисяч із цих коштів передано безпосередньо для організації відпочинку вихованців львівського малого групового будинку “Спільнота-Рідні”, решту спрямують на підтримку дітей із гарячих точок України.

Веломандрівника зустріли на площі Ринок діти, заради яких він вирушив у дорогу. Сам Ліам зізнався, що йому хотілося зробити щось, що подарує усмішки українським дітям.

“Мені дуже захотілось підтримати українську молодь. В мене з’явилась думка зробити таку мандрівку на велосипеді, залучити кошти і зробити усе, що лиш від мене залежне, щоб юні українці усміхались. Усе втілилось, і я щасливий”, — поділився мандрівник.

Місце для літнього відпочинку дітей наразі обирають. Мандрівка обов’язково включатиме мальовничі локації, традиційну українську кухню та культурні елементи. Від’їзд заплановано на найближчий час.