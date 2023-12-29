Фокус підтримки зосереджений на забезпеченні роботи держави, а не на військовій сфері – МВФ

Директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер очікує, що Україна генеруватиме внутрішні надходження, щоб фінансувати зростаючі видатки на війну та мобілізацію.

Про це повідомляє “Голос Америки“.

“Я завжди наголошую дуже чітко – ми очікуємо, щоб генерувались внутрішні надходження. Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечать додаткові податкові надходження”, – заявив Кеммер.

Очільник МФВ в Європі зазначив, що допомогти генерувати додаткові надходження може краще управління і, зокрема Національна стратегія доходів, яку 28 грудня затвердив уряд на виконання умов програми МВФ.

Він розповів, що МВФ та донори допомагають українському уряду під час війни захищати вразливі верстви населення, виплачувати заробітну плату, пенсії, тощо. З його слів, саме на це спрямована програма фінансування обсягом 122 млрд.