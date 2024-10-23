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Україна отримала черговий транш від МВФ – Шмигаль
23 Жовтня 2024 13:21
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мвф, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

 МВФ виділив Україні черговий транш у розмірі 1,1 мільярда доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Близько 1,1 млрд доларів від МВФ вже надійшли Україні”, – повідомив він.

За словами прем’єр-міністра, кошти будуть спрямовані на покриття бюджетних видатків невійськового характеру.

Він нагадав, що Україна отримала цей транш завдяки успішному п’ятому перегляду програми EFF обсягом 15,6 млрд доларів.

Шмигаль додав, що уряд уже починає спільну з МВФ роботу над наступним раундом перегляду програми фінансування.

За даними Мінфіну, від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 11,3 млрд доларів виключно від МВФ.


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