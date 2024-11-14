Економіка

Україна сподівається на отримання наступного траншу від МВФ в розмірі 1,1 млрд доларів
14 Листопада 2024 19:11
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мвф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Україна розраховує отримати наступний транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,1 млрд доларів до кінця грудня. 

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ми провели зустріч з місією МВФ. Дякуємо команді Фонду за продовження повноцінної роботи місії в Києві, оскільки це допомагає краще розуміти наші термінові потреби. У жовтні ми успішно завершили 5-й перегляд програми EFF та виконали всі структурні маяки для 6-го перегляду. За підсумками поточної місії сподіваємося отримати наступний транш у розмірі 1,1 млрд доларів до кінця грудня», — зазначив він.

Під час зустрічі сторони обговорили подальше впровадження реформ згідно з меморандумом про співпрацю з МВФ. Шмигаль відзначив, що Фонд високо оцінив прогрес України.

Також обговорювали проєкт державного бюджету на наступний рік.

«Ми торкнулися макрофінансових питань і потреб нашої держави у зовнішньому фінансуванні. Уряд підготував проєкт держбюджету до другого читання. Ми чітко розуміємо, як фінансуватимемо основні витрати. Маємо надійну підтримку від МВФ, Світового банку, США та ЄС через програму Ukraine Facility і фінансування через інструмент ERA», — додав прем’єр-міністр.


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