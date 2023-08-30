Фітнес-тренера з Полтави, який принижував військових, затримали

Служба безпеки спільно з поліцією затримала в Полтаві фітнес-тренера та блогера Романа Заволоку, який публічно ображав українських військових.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та поліції Полтавщини.

Як зазначається, під час спілкування з правоохоронцями 27-річний блогер поводився агресивно та чинив опір. Соцмережами поширилися фото його затримання, де обличчя чоловіка було у крові.

СБУ зазначає, що Заволока неодноразово провокував та нецензурно ображав посадовців місцевого військкомату. Але після останнього, найбільш резонансного випадку, де блогер зі знайомим кепкували з військового через його тремтячі руки після контузії, чоловік намагався переховуватися від правосуддя.

Служба безпеки називає блогера «провокатором» та «палким прихильником кремлівських наративів» про війну в Україні. СБУ перевіряє інформацію, що провокативні відео і дописи блогера могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні.

Правоохоронці заявили, що питання щодо повідомлення фігурантові про підозру ще вирішується.

Як повідомляли, у Полтаві місцевий фітнес-тренер і блогер систематично ображав працівників військкоматів, публікуючи відео конфліктів із військовими в соцмережах. Ідеться про блогера Романа Заволоку, який донедавна публікував у своїх соцмережах відео конфліктів із працівниками ТЦК та СП. Наразі Instagram-сторінка блогера закрита.

Зокрема, під час розмови з працівниками військкомату, які хотіли вручити йому повістку, блогер сказав, що не хоче «вбивати людей за гроші», а в кінці — показав військовим середній палець та пішов у своїх справах.

Згодом блогер опублікував ще кілька відео, де ображав працівників військкоматів. Зокрема, під час суперечки 26 серпня блогер і його знайомі заявляли працівникам ТЦК про «їхню війну», називали їх «чортами» та кепкували із тремтячих рук військового.