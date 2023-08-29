Поліція відкрила кримінальне провадження проти полтавського фітнес-тренера, який плюнув у ветерана війни

Правоохоронці відкрили провадження щодо “хуліганства” полтавського фітнес-тренена Романа Заволоки, який принижував військових і плюнув у ветерана війни.

“Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Полтави виявили кілька відео, на яких місцевий чоловік словесно ображає та принижує українських військових, які в однострої виконували свої обов’язки в обласному центрі”, – повідомили в поліції.

В соцмережах і змі повідомляєтся, що йдеться про полтавського фітнес-тренера і блогера Романа Заволоку.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.296 (хуліганство) ККУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Тривають слідчі дії.

Полтавський портал повідомляє, що Заволока систематично ображає працівників військкомату.

26 серпня він плюнув у ветерана війни й назвав його “придурком”, за рішення – піти добровольцем на війну.

Усі свої ролики він публікував на власному каналі. Зокрема, відео, де він ображає співробітників військкомату, тренер публікував 2 і 17 липня та 26 серпня.

Повідомляється, що найнахабніший вчинок стався на днях, коли Заволока зі своїм товаришем кепкували із тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це Заволока сказав військовому “Ти придурок, сам попався на крючок”.

У кінці відео блогер плює у військового та відходить.

Захисника, якого образив Заволока, звати Олександр Мацько. Він пішов добровольцем на війну ще у 2016 році. З початку повномасштабного вторгнення був розвідником. Рік тому на Харківському напрямку бронемашина воїна підірвалася на міні. Він отримав важку контузію і різні травми: опіки та ушкодження ніг. Весь цей час Мацько проходив реабілітацію й отримав другу групу інвалідності. Після цього його взяли на службу у військкомат.

Після конфлікту Заволока написав заяву на працівників ТЦК, а вони на нього.

У Полтавському обласному ТЦК та СП повідомили, що написали заяву до поліції на Заволоку ще після першого випадку образи військових.