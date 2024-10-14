Кримінал

Fisher-Price знімає з продажу 2 млн гойдалок Snuga Swings, які спричинили загибель немовлят
14 Жовтня 2024 20:09
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діти, загиблі
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Виробник Fisher-Price відкликає з продажу 2 мільйони гойдалок Snuga Swings після повідомлень про те, що вони можуть викликати задуху. Компанія відшкодує кошти  в США, Канаді та Мексиці. За повідомленнями п’ятеро немовлят загинуло в результаті користування гойдалками Snuga Swings.

Про це повідомляє Associated Press.

Комісія США з безпеки споживчих продуктів попередила, що всі моделі гойдалок Snuga, розроблені компанією з виробництва іграшок Fisher-Price, не можна використовувати для сну чи використовувати з постіллю. Додавання постільної білизни, підголівника, вставки для підтримки тіла тощо може збільшити ризик задухи.

Комісія стверджує, що починаючи з 2012 по 2022 рік зареєстрували 5 випадків смерті немовлят від 1 до 3 місяців.

Продукт від Fisher-Price використовували для сну. В більшості летальних випадків немовлят не пристібали ременями безпеки та використовували їх із постільною білизною.

“Споживачам нагадуємо ніколи не використовувати ці продукти для сну та ніколи не додавати ковдри чи інші матеріали до гойдалок, навіть після того, як підголівник і вставка для підтримки тіла були видалені. Батьки та опікуни ніколи не повинні використовувати будь-які похилі сидіння, зокрема гойдалки, глайдери, дурники та качалки, для сну немовлят і не повинні залишати немовлят у цих виробах без нагляду. Без обмежувачів чи з постільною білизною через ризик задухи”, — йдеться в повідомленні Комісії США з безпеки споживчих продуктів.


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