Суспільство

Фірма режисера “Слуги народу” отримала державні контракти на 750 мільйонів, – Bihus.Info

13 Травня 2024 21:47
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слуга народу
Олексій Кірющенко / Фото: Bihus.Info

Після того, як режисер і сценарист серіалу Слуга народу Олексій Кірющенко став співвласником компанії Ел-Енерго, фірма почала отримувати замовлення на постачання електроенергії від комунальних підприємств і держструктур, повідомляє Bihus.Info.

У серпні 2023 року Кірющенко увійшов у компанію Ел-енерго, де отримав частку 49%. Його партнером по бізнесу став Олександр Хандрига (51%).

У матеріалі йдеться, що ця компанія займається торгівлею електроенергією. Сама фірма була створена у вересні 2022 року, ліцензію на постачання електроенергії отримала в листопаді того ж року. Водночас журналісти зазначають, що до приходу нових власників діяльність не вела.

Після того як Кірющенко і Хандрига стали власниками компанії, фірма почала отримувати бюджетні замовлення.

Так, до квітня 2024 року вона встигла укласти 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам і державним структурам. Загальна сума замовлень — 774 мільйони гривень.

“Більшість угод укладено до кінця року, тому ціна та обсяги поставок ще можуть бути змінені”, уточнюється в матеріалі.

Наразі компанія уклала найбільше угод із Дніпроводоканалом Дніпровської міськради. Вартість угоди оцінили в 521 мільйон гривень, а термін виконання вказано кінець 2024 року.

Кірющенко відмовився давати коментарі журналістам щодо цієї ситуації. На пряме запитання про компанію Ел-енерго та її контракти Кірющенко спочатку заявив, що не розуміє, про що йдеться. Потім, що він — не Кірющенко взагалі. Потім, за словами журналістів, Кірющенко почав ображати редакцію і журналістку.


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