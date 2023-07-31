Спорт

“Фіорентина” замінить “Ювентус” у єврокубках

31 Липня 2023 13:03
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футбол

«Фіорентина» оголосила, що зіграє у Лізі конференцій замість «Ювентуса».

Туринський клуб був виключений з Ліги конференцій 2023/24 через справу про фінансові махінації.

Минулого сезону «фіалки» фінішували 8-ми в турнірній таблиці Серії А відразу після «Ювентуса».

Зазначимо, що у сезоні-2022/23 «Фіорентина» виступала в Лізі конференцій і дійшла до фіналу, в якому поступилася «Вест Гему».


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