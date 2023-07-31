“Фіорентина” замінить “Ювентус” у єврокубках

«Фіорентина» оголосила, що зіграє у Лізі конференцій замість «Ювентуса».
Туринський клуб був виключений з Ліги конференцій 2023/24 через справу про фінансові махінації.
Ufficiale: è la Fiorentina che va ai preliminari di Conference League! Forza Viola! 💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/fHDKhOIZk0— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 31, 2023
Минулого сезону «фіалки» фінішували 8-ми в турнірній таблиці Серії А відразу після «Ювентуса».
Зазначимо, що у сезоні-2022/23 «Фіорентина» виступала в Лізі конференцій і дійшла до фіналу, в якому поступилася «Вест Гему».