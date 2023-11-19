Політика

Фіни будують стіну на кордоні з Росією

19 Листопада 2023 18:49
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фінляндія, росія, кордон

Фінські військові разом із прикордонниками зводять загородження на кордоні з Росією, повідомляють європейські ЗМІ.

Зазначається, що зведення додаткових захисних бар’єрів почалося у фінському Вартіусі, що залишається чинним прикордонним переходом на кордоні з Росією.

“За допомогою армійської важкої техніки, екскаваторів та кранів ставляться паркани та інші загородження, покликані забезпечити захист прикордонного пункту пропуску від неконтрольованого напливу іммігрантів”, – пишуть видання.

Зазначається, що “зараз ситуація спокійна, але, за даними розвідки, “ймовірно, що іммігрантів з боку Росії прибуватиме дедалі більше”.

В охороні фінсько-російського кордону задіяно понад 1,3 тис. співробітників прикордонної служби, також на неї було перекинуто підкріплення з поліцейських.

Уряд Фінляндії вирішив закрити на кордоні з Росією в ніч на 18 листопада переходи на південному сході країни – Ваалімаа, Нуйямаа, Ніірала та Іматра. На східному кордоні залишаються відкритими прикордонні переходи Вартіус, Салла, Куусамо та Рая-Йоосеппі.

Це рішення було обґрунтовано тим, що останнім часом значно зросла кількість шукачів притулку, які намагаються потрапити до Фінляндії через російський кордон.


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