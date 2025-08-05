        Політика

        Фінський президент поспілкувався з Трампом напередодні закінченням дедлайну для Путіна

        Федір Олексієв
        5 Серпня 2025 09:29
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        Президент Фінляндії Александр Стубб / Фото: AP
        Президент Фінляндії Александр Стубб / Фото: AP

        Президент Фінляндії Александер Стубб провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед закінченням дедлайну для Росії.

        Про це Стубб написав у соцмережі Х, назвавши діалог “хорошим і продуктивним”.

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        За його словами, темою розмови стала російська агресія та дедлайн, який Трамп встановив для припинення вогню. “Фінляндія підтримує всі зусилля, спрямовані на негайне припинення бойових дій”, — зазначив Стубб.

        Також президенти торкнулися теми будівництва криголамів. Стубб підкреслив, що ці судна мають ключове значення для безпеки та взаємодії між союзниками. “Фінляндія побудувала 60% усіх криголамів у світі — ми здатні робити це швидко та надійно”, — додав він.


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