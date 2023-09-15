Політика

Фінляндія закриє кордон для авто з російськими номерами

15 Вересня 2023 15:15
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росія, фінляндія

Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну автомобілів з російською реєстрацією після роз’яснень Єврокомісії, заборона набуде чинності з початку доби 16 вересня.

Як повідомляє Yle, про це оголосила міністерка закордонних справ Еліна Валтонен.

Валтонен оголосила, що Фінляндія припинить впускати автомобілі з російською реєстрацією з кінця цієї доби. 

Міністерка зазначила, що кроки з цього приводу скоординували з сусідами, а також обговорили у національних відомствах застосування рішення і його можливі наслідки. 

Вона додала, що Фінляндія вважає важливим, щоби країни-члени ЄС застосовували однаковий підхід у застосуванні санкцій та боротьбі з обходом санкцій.

У майбутньому в’їхати на російських номерах до Фінляндії зможуть лише громадяни ЄС та їхні члени родини, особи з дипломатичним статусом, можливі також окремі винятки з гуманітарних міркувань. 

За оцінкою прикордонників, нові правила суттєво скоротять транскордонний рух між Фінляндією і Росією. 

Авто на російських номерах, які вже перебувають у Фінляндії, мають виїхати з країни протягом наступних пів року – до 16 березня 2024 року.


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