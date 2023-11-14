Фінляндія планує обмежити перетин кордону для росіян

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії у терміновому порядку готує пропозиції, які, за необхідності, дозволять обмежити перетин кордону між Росією та Фінляндією.

Про це заявила очільниця фінського МВС Марі Рантанен на прес-конференції, присвяченій ситуації, що склалася на південно-східному кордоні з РФ, передає фінське видання Yle.

За словами міністерки, МВС терміново пропонує запровадити заходи, що дають змогу обмежити перетин кордону, закрити пропускні пункти і зосередити прийом заяв про надання притулку в одному місці.

Вона пояснила, що йдеться про введення в дію заходів, передбачених пунктом 16 закону про прикордонну охорону. Обмеження можуть набути чинності за певних умов.

“Наприклад, якщо це необхідно для підтримки громадського порядку, забезпечення національної безпеки чи запобігання серйозній загрозі здоров’ю громадян”, — сказала посадовиця.

Вона зазначила, що поки кількість нелегалів, які прибувають з російського боку, відносно невелика, проте останніми днями вона значно зросла.

“Діяльність російської влади змінилася таким чином, що потрапити з Росії до Фінляндії стало можливим, незважаючи на відсутність необхідних документів. Тобто ми говоримо про нелегальну міграцію”, — сказала міністерка.

За словами Рантанен, ситуацію обговорили на рівні президента та міністрів, відповідальних за зовнішню політику та безпеку країни.

Як пише видання, з початку серпня значно зросла кількість прохачів притулку, які намагалися перетнути східний кордон Фінляндії без необхідних для цього документів. Це громадяни третіх країн, які використали Росію як транзитну країну. Після перетину кордону вони вимагають притулку у Фінляндії.

Рантанен раніше назвала це явище “нелегальним в’їздом до країни”.