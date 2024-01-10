Фінляндія не буде відкривати кордон з РФ

Фінляндія залишить закритими пункти пропуску на кордоні з РФ, хоча дія закриття мала завершитися 15 січня.

Про це повідомила фінська газета Iltalehti з посиланням на неназвані урядові джерела, передає “Європейська правда”

“За нинішньої ситуації важко очікувати, що кордон буде відкрито”, – прокоментувало джерело в уряді.

Уряд висновує своє рішення про закриття кордону на інформації, отриманій від органів влади, згідно з якою діяльність Росії не змінилася після закриття східного кордону.

Міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен заявила в понеділок на телеканалі STT, що у неї немає інформації про те, що діяльність Росії якимось чином змінилася або збирається змінитися після закриття східного кордону.

У вівторок Прикордонна служба повідомила, що четверо людей незаконно прибули з Росії через східний кордон до Фінляндії. Їх підозрюють у злочині проти державного кордону.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що заходи із закриття КПП на східному кордоні країни з Росією мають бути продовжені.