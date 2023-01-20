Політика

Фінляндія надасть Україні важку артилерію

20 Січня 2023 12:00
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зброя, фінляндія

Фінляндія виділяє 12-й пакет військової допомоги Україні, до якого, зокрема, увійдуть важка артилерія та боєприпаси, йдеться у заяві фінського уряду.

“Міністр оборони Мікко Савола сказав, що Фінляндія постачатиме Україні важку артилерію та боєприпаси”, – наголошується в прес-релізі.

Згідно із заявою, вартість спорядження, передбаченого цим пакетом допомоги, становить понад 400 млн. євро. Загалом Гельсінкі поставили Україні військову допомогу на суму 590 млн. євро.

У Гельсінкі додали, що частину військової допомоги Україні Фінляндія може надсилати завдяки тісним відносинам зі Швецією.

Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що його країна може передати Україні невелику партію танків Leopard – у разі створення “спільного європейського проекту з надання допомоги Україні”. “Проте кількість переданої бронетехніки не може бути великою, оскільки Фінляндія межує з Росією і ще не є державою-членом НАТО”, – зазначав Нііністьо.


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