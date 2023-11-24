Фінляндія надасть Україні 3 млн євро додаткової підтримки для покращення продовольчої безпеки в Україні, частина коштів буде спрямована на розмінування українського села.

Про це повідомили на сайті Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Зазначається, що за підтримки Фінляндії Всесвітня продовольча програма закуповує зерно в України та везе його до країн Африки, які потерпають від продовольчої кризи.

Із виділеної суми 2 мільйони євро будуть спрямовані як гуманітарна допомога ініціативі “Зерно з України”, яку реалізує ВПП. Раніше Фінляндія виділила на транспортування зерна 11,5 млн євро.

Решта суми буде спрямовано на розмінування українського села, щоб відновити сільськогосподарське виробництво.

“Фінляндія підтримує розмінування в Україні. Близько третини сільськогосподарських угідь України є мінно-вибухонебезпечними. Тисячі фермерських і сільських господарств були змушені скоротити або повністю припинити свою виробничу діяльність”, — зазначили у міністерстві.