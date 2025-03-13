Фінляндія надасть Україні 28-й пакет військової допомоги

Фінляндія оголосила новий, 28-й пакет військової допомоги для України вартістю близько 200 мільйонів євро.

Як заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен на зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим, до пакету зокрема увійдуть артилерійські боєприпаси.

Хяккянен наголосив, що у Фінляндії зберігається широка політична підтримка допомоги Україні.

Крім того, фінський уряд запустив програму на 660 млн євро. В межах цієї ініціативи військове обладнання закуповуватиметься безпосередньо у фінської оборонної промисловості для передачі Україні.

Під час зустрічі сторони також підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері оборонного співробітництва. Документ передбачає співпрацю в питаннях оборонних матеріалів, обміну інформацією, досліджень, інновацій та виробництва боєприпасів.