Політика

Фінляндія надасть Україні 28-й пакет військової допомоги
13 Березня 2025 15:50
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Рустем Умєров та Антті Хяккянен / Фото: Міноборони України
Рустем Умєров та Антті Хяккянен / Фото: Міноборони України

Фінляндія оголосила новий, 28-й пакет військової допомоги для України вартістю близько 200 мільйонів євро.

Як заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен на зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим, до пакету зокрема увійдуть артилерійські боєприпаси.

Хяккянен наголосив, що у Фінляндії зберігається широка політична підтримка допомоги Україні. 

Крім того, фінський уряд запустив програму на 660 млн євро. В межах цієї ініціативи військове обладнання закуповуватиметься безпосередньо у фінської оборонної промисловості для передачі Україні.

Під час зустрічі сторони також підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері оборонного співробітництва. Документ передбачає співпрацю в питаннях оборонних матеріалів, обміну інформацією, досліджень, інновацій та виробництва боєприпасів.


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