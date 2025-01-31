Фінляндія надала Україні 27-й пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів євро. Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен на своїй сторінці у соцмережі X.

“Ми визначилися з 27-м пакетом допомоги для України. Фінляндія надасть потужний пакет на суму майже 200 мільйонів євро, сформований у тісній співпраці з українськими партнерами”, — зазначив міністр оборони Фінляндії.

Деталі щодо складу пакету не розголошено. Загальна вартість військової допомоги від Фінляндії Україні вже досягла 2,5 мільярда євро.

“Ми, як країни Північної Європи, поділяємо думку, що підтримка України має бути посилена. Мова йде про право незалежної нації на існування”, — додав Гяккінен.