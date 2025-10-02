Financial Times: Росія модернізувала ракети, щоб обійти Patriot — ефективність перехоплення впала до 6%

Росія внесла зміни до балістичних ракет «Іскандер-М» та «Кинджал», що дозволяє їм ухилятися від систем протиповітряної оборони Patriot. За даними Financial Times, такі удосконалення стали «грою-змінником» для Москви, адже Patriot залишаються єдиними у розпорядженні Києва засобами протидії цим загрозам.

Як повідомляють українські та західні посадовці, ракети тепер здатні виконувати маневри та різкі пікірування на фінальній стадії польоту. Це різко знизило успішність їхнього перехоплення: якщо в серпні вона сягала 37%, то у вересні впала до 6%, попри меншу кількість запусків. Один із прикладів — чотири «Іскандери-М», випущені вночі, змогли подолати захист і досягти цілей.

У звіті Агентства розвідки Міноборони США йдеться, що 28 червня українські сили змогли збити лише одну з семи ракет, а 9 липня — сім із 13. Аналітики пов’язують це з програмними змінами в системах наведення, які ускладнюють роботу Patriot. Україна ділиться даними про використання цих систем із Пентагоном та компаніями Raytheon і Lockheed Martin для їхнього вдосконалення, але модернізація часто відстає від еволюції російських тактик.

Реклама

Реклама

Російські удари також завдають шкоди виробничим об’єктам в Україні. Влітку під вогонь потрапили підприємства з виробництва дронів поблизу Києва, зокрема завод із випуску турецьких Bayraktar. Тоді ж пошкоджено будівлі ЄС та Британської ради.

Ситуація ускладнюється тим, що самі батареї Patriot стають цілями російських атак. Минулого року внаслідок обстрілу загинув лейтенант-полковник Денис Сакун, який врятував обладнання під час удару.

Наразі Україна має щонайменше шість батарей Patriot, ще три додаткові комплекти компонентів нещодавно поставили Німеччина та Норвегія. Президент Володимир Зеленський наголошує, що країні потрібно до десяти повних систем. Напередодні зими він попередив про традиційну тактику Росії бити по енергетичній інфраструктурі, яка тепер посилюється завдяки оновленим ракетам.

«Крутіша траєкторія на фінальній стадії — це те, що можна запрограмувати в ракеті», — зазначив експерт Університету Осло Фабіан Гофманн. Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця закликав партнерів активніше блокувати постачання західних технологій до Росії, у тому числі через Китай, щоб стримати подальші модернізації.