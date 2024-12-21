Кримінал

Фіктивний шлюб задля виїзду за кордон: двох ухилянтів не пустили до Польщі

21 Грудня 2024 14:37
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дпсу, ухилянти
На кордоні з Польщею затримали фіктивне подружжя / Фото: ДПСУ

На кордоні з Польщею виявили два псевдоподружжя – “молодята” плуталися у відповідях на найпростіші запитання. Фіктивний шлюб із жінками з інвалідністю заради виїзду за кордон уклали жителі Івано-Франківщини та Полтави.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

На кордоні з Польщею у пункті пропуску “Грушів” прикордонники викрили 33-річного уродженця Полтави та 39-річну жительку Полтавської області, які уклали шлюб, як вважають в ДПСУ, без наміру створення справжньої сім’ї.

“Оскільки жінка має інвалідність, це дає право її чоловіку перетнути кордон. Псевдоподружжя нібито їхало в Австрію провідати товариша чоловіка. У спілкуванні з прикордонниками “сімейна пара” не змогла дати відповідь на низку логічних запитань”, – розповіли в ДПСУ.

А у пункті пропуску “Краківець” викрили 38-річного уродженця Івано-Франківщини та 33-річну уродженку Хмельниччини. Жінка теж має групу інвалідності. За легендою, “молодята” прямували в гості до тещі. Проте обидва розповідали прикордонникам різні історії зі свого подружнього життя, зокрема щодо знайомства та проживання.

Виїхати за кордон в молодят не вийшло. Справжні мотиви одруження з’ясовуватимуть правоохоронці.

Затримане подружжя на кордоні з Польщею / Фото: ДПСУ

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