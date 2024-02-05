ФІФА визначилась з місцем проведення фіналу чемпіонату світу

ФІФА обрала місце проведення фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року. Вирішальний матч відбудеться на стадіоні “Метлайф стедіум” в американському штаті Нью-Джерсі, повідомляє The Athletic.

Наступний чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року. Його вперше прийматимуть одразу три країни — США, Мексика та Канада, а кількість учасників буде рекордною в історії — 48 збірних.

Світова першість 2026 року відбудеться у 16 містах: 11 американських, трьох мексиканських та двох канадських. Починаючи зі стадії 1/4 фіналу, ігри проходитимуть лише на стадіонах США.

На проведення фіналу ЧС-2026, який пройде 19 липня, претендували три стадіони: в Далласі, Лос-Анджелесі та Нью-Джерсі. У підсумку ФІФА обрала “Метлайф стедіум”, який розташований у 8 км від Нью-Йорка. Арена вміщує 82 500 глядачів.