ФІФА показала логотип та трофей чемпіонату світу з футболу 2026

Міжнародна федерація футболу представила логотип та трофей чемпіонату світу 2026 року, який пройде у Мексиці, США та Канаді. Офіційним слоганом змагання стала фраза “We are 2026” (“Ми 2026”). Бренд майбутнього чемпіонату презентував у четвер в обсерваторії Гріффіта у США президент ФІФА Джанні Інфантіно.

На офіційній емблемі змагання буде зображено Кубок світу на тлі цифри 26. Інфантіно також повідомив, що найближчим часом буде представлено ще 16 брендів для міст, в яких пройдуть матчі.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року вперше в історії пройде одразу у трьох країнах. До цього змагання проводилися лише одного разу у двох країнах – у 2002 році Кубок світу приймали Японія та Південна Корея. Також уперше у фінальній стадії турніру виступатимуть 48 збірних. Раніше в ній взяли участь 32 національні команди.