Політика

Фіцо заявив, що попри війну, в Києві “абсолютно нормальне життя”

23 Січня 2024 19:59
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Напередодні свого візиту до Ужгорода словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо попри війну й регулярні обстріли заявив, що в Києві “абсолютно нормальне життя”.

Про це повідомляє словацький портал Refresher.sk, цитує “Європейська правда

Під час спілкування з журналістами після виїзного засідання уряду Словаччини в селі Камениця-над-Цирохою на сході країни Фіцо спитали, чому він зустрічатиметься з прем’єром України в Ужгороді, а не Києві.

Коли журналіст пояснив, що в Києві прем’єр Словаччини міг би побачити наслідки війни на власні очі, той піддав сумніву, що в українській столиці відчувається війна. 

“А ви справді думаєте, що в Києві війна? Ви ж не серйозно, я сподіваюся… Там абсолютно нормальне життя.

Навіщо мені їхати до Києва, коли я можу зустрітися з прем’єр-міністром в Ужгороді, я не бачу ніякої різниці”.

Інший журналіст, згадавши натяк Фіцо про те, що Україні доведеться віддати частину своєї території Росії, спитав, якою частиною Словаччини той би поступився Росії. На це Фіцо відмахнувся, заявивши, що не розмовляє зі ЗМІ, співвласником яких є Джордж Сорос, після чого пішов із пресконференції.

Слова прем’єра Словаччини про “спокійний Київ” пролунали того ж дня, коли Росія здійснила черговий ракетний обстріл України. У столиці, серед іншого, пошкоджені квартири та автомобілі, 22 людини постраждали, одна з них перебуває в реанімації.


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