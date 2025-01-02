Політика

Фіцо почав погрожувати українським біженцям
2 Січня 2025 19:35
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біженці, газ, фіцо
Прем'єр-міністри України Денис Шмигаль та Словаччини Роберт Фіцо в Ужгороді / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що може відповісти на припинення транзиту російського газу через Україну, обмеживши експорт електроенергії в Україну та значно скоротивши допомогу українським біженцям.

Про це повідомляє видання Dennik N.

Фіцо пояснив, що хоча припинення поставок газу не несе загрози для словацьких домогосподарств, Словаччина втрачає значні доходи – приблизно півмільярда євро на рік.

“Від імені Smer (правлячої партії) я оголошую, що ми готові вести переговори й домовитися в коаліції щодо припинення поставок електроенергії та значного скорочення підтримки українських громадян, які перебувають на території Словацької Республіки”, – заявив Фіцо.

Заява була зроблена на тлі новин про майбутні переговори між представниками Словаччини, України та Єврокомісії 7 січня. 

Припинення транзиту газу сталося після того, як 1 січня 2025 року завершилася угода між Газпромом і Нафтогазом. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ не буде продовжувати цю угоду і назвав це однією з найбільших поразок Росії.


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