Це одна з найбільших поразок РФ: Зеленський про зупинку транзиту російського газу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одна з найбільших поразок Росії – це припинення газового транзиту через Україну, який колись становив понад 130 мільярдів кубометрів на рік.

“Коли Путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок Москви”, – зазначив Зеленський.

Зеленський пояснив, що Росія перетворила енергоносії на зброю, що призвело до втрати найбільш привабливого для неї ринку – Європи. За його словами, більшість європейських країн змогли адаптуватися до нових обставин, але важливим завданням залишається підтримка Молдови в період енергетичної трансформації.

“Сьогодні наше спільне завдання – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації. Також ми маємо витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із Москвою замість прозорої енергетичної політики”, – сказав президент.

Зеленський також висловив надію на збільшення постачання американського газу до Європи.

“Що більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії”, – підсумував український лідер.