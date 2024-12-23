Політика

Фіцо назвав свою зустріч із Путіним “відповіддю Зеленському”
23 Грудня 2024 07:57
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путін, фіцо
Володимир Путін і Роберт Фіцо / Фото: facebook/robertficosk

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував у фейсбуці зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, назвавши її реакцією на слова президента України Володимира Зеленського про транзит російського газу.

“Моя зустріч стала відповіддю президенту України Володимиру Зеленському, який на моє особисте запитання відповів, що він проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію”, – заявив прем’єр-міністр Словаччини.

За словами Фіцо, президент України також виступає за введення санкцій проти ядерної програми Росії. “Подібними діями він завдає фінансових збитків Словаччині та ставить під загрозу виробництво електроенергії на атомних електростанціях у Словаччині, що неприпустимо”, – вважає Фіцо.

Роберт Фіцо 22 грудня приїхав до Москви на зустріч із Володимиром Путіним. За словами представника Кремля Дмитра Пєскова, зустріч відбулася у форматі один на один. Про те, що на ній обговорювали, раніше не повідомляли.

Влада України 2024 року неодноразово говорила, що припинить транзит російських газу і нафти в Європу з 1 січня 2025 року. Водночас Київ заявляв про готовність здійснювати транзит газу з інших країн, якщо він буде не з Росії.


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