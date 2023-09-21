Фермери Молдови вимагають заборонити імпорт українського соняшнику

У Молдові фермери вимагають заборонити імпорт соняшнику з України, через який нібито знижується ціна на цю культуру всередині країни.

Про це пише NewsMaker.

Зазначається, що міністерство сільського господарства Молдови запевняє, що жодного імпорту з України немає.

Крім того, у міністерстві визнають складне становище фермерів, які взяли кредити та торік закуповували дизпальне і добрива за високими цінами.

За словами держсекретаря молдовського відомства Василя Шарбана, уряд моніторить ситуацію і запевняє, що вводити заборону на імпорт не можуть, оскільки його немає.

Різке зниження ціни у Молдові пов’язують із наміром компанії Transoil, яка займається переробкою соняшнику та експортом зернових, завезти в Молдову велику партію соняшнику з України. Дев’ять вагонів цієї культури нібито вже завезли з України.

За оцінкою асоціації сільгоспвиробників “Сила фермерів” цього року в Молдові зберуть близько 700 тис тонн соняшнику. Якщо влада не вживе заходів, це може призвести до банкрутства фермерів, стверджують в асоціації.