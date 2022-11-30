Політика

“Фейсбуку” не сподобалося привітання командувача ПС ЗСУ

30 Листопада 2022 21:26
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соцмережі

Facebook заблокував повідомлення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука з привітанням до Дня радіотехнічних військ.

Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у Facebook.

“Фейсбук заблокував повідомлення з привітанням командувача Повітряних сил ЗСУ до Дня радіотехнічних військ. Агенти Московії тепер скрізь”, – написали у Повітряних силах.

Повідомлення з’явилося о 06:10, а о 10:30 вже було заблоковано.

Згодом привітання було опубліковано ще раз із кількома корективами. Формулювання “ефективної утилізації російської нечисті в повітрі” замінено на “утилізацію ворога”, а фраза “дикого російського світу” на “руzzкого міру”.


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