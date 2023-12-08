Суспільство

Федоров розповів, скільки українців володіють базовими цифровими навичками

8 Грудня 2023 20:14
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мінцифра

Глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що в Україні вже майже 60% громадян володіють “базовими та просунутими” цифровими навичками.

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

Федоров зазначив, що протягом останніх чотирьох років відповідна частка збільшилася на 12,6%. У 2019 році таких людей було 47%.

“Цифрові навички збільшують можливості у сфері кар’єрного зростання. Вони дають змогу працювати з будь-якого куточка світу, комфортно отримувати державні сервіси за кілька кліків, безпечно користуватися соцмережами, навчатися та масштабувати свій бізнес”, — вказав глава Мінцифри.

Посадовець нагадав, що українці різного віку:

  • отримують онлайн-послуги;
  • сплачують комунальні послуги;
  • дивляться освітні серіали;
  • донатять.

Окрім цього, Федоров поінформував, що дослідження від Міністерства цифрової трансформації показало, що 93% дорослого населення України володіють цифровими навичками загалом.


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