Федоров розповів, скільки українців володіють базовими цифровими навичками

Глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що в Україні вже майже 60% громадян володіють “базовими та просунутими” цифровими навичками.
Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.
Федоров зазначив, що протягом останніх чотирьох років відповідна частка збільшилася на 12,6%. У 2019 році таких людей було 47%.
“Цифрові навички збільшують можливості у сфері кар’єрного зростання. Вони дають змогу працювати з будь-якого куточка світу, комфортно отримувати державні сервіси за кілька кліків, безпечно користуватися соцмережами, навчатися та масштабувати свій бізнес”, — вказав глава Мінцифри.
Посадовець нагадав, що українці різного віку:
- отримують онлайн-послуги;
- сплачують комунальні послуги;
- дивляться освітні серіали;
- донатять.
Окрім цього, Федоров поінформував, що дослідження від Міністерства цифрової трансформації показало, що 93% дорослого населення України володіють цифровими навичками загалом.