ФБР виявило секретне відділення китайської поліції у Нью-Йорку

У США заарештовано двох людей, яких підозрюють у створенні таємного відділення китайської поліції в Нью-Йорку.

“Поліцейська ділянка” знаходилася в Чайнатауні на Манхеттені.

Китайські копи допомагали місцевим жителям оформляти документи, виконували завдання спецслужб Китаю, займалися пропагандою в соцмережах та переслідували китайських дисидентів, які переїхали до Штатів.

Двох співробітників “поліцейської дільниці” заарештували. Лу Цзяньван, 61 рік, і Чен Цзіньпін, 59 років, заарештовано в понеділок вранці на свої адреси в Нью-Йорку. Очікується, що вони постануть перед федеральним судом у Брукліні.

Всього у цій справі звинувачення пред’явлено 44 громадянам КНР, йдеться в заяві Міністерства юстиції США.