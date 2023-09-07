Фаворити УПЛ провалилися, на кого тепер ставити у 1win?

Донецький Шахтар продовжує затверджувати своє домінування на футбольному полі України, демонструючи блискучі результати на початку сезону Української Прем’єр-Ліги (УПЛ). Після п’яти турів команда не поступилася жодному супернику, займаючи чільне місце в турнірній таблиці. Однак київське “Динамо”, яке протягом багатьох років було одним із ключових конкурентів “Шахтаря”, цього сезону зазнає серйозних труднощів. Досягнення команди перебувають під загрозою і вона балансує на межі вильоту з Ліги конференцій.

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Подвійний провал «Динамо» у Єврокубках та УПЛ: криза киян триває

Останніми тижнями столичний гранд «Динамо Київ» переживає справжню кризу. Підґрунтя цієї неприємної серії почалося з поразки у Лізі конференцій від турецького «Бешикташа». 24 серпня кияни вдома поступилися з рахунком 2:3, незважаючи на героїчну спробу наздогнати суперника у другому таймі.

Але най сенсаційнішим програшем став матч Української Прем’єр-Ліги 20 серпня, коли «Динамо» було вражене «Чорноморцем» з Одеси з рахунком 3:2. Цей матч став справжнім потрясінням для вболівальників: команда поступилася у першому таймі та не змогла переламати хід гри навіть після перерви. Все посилилося колись на останній хвилині, після видалення Сироти у киян, «Чорноморець» забив переможний гол.

Останній матч у Лізі Конференцій пройшов рівно за тим самим сценарієм: знову пропущений гол у першому таймі та знову поразка на останніх секундах. На 95-й хвилині новачок турків, колишній гравець ЦСКА, Бахтієр Зайнутдінов вирішив результат на користь суперника.

Наразі в УПЛ «Динамо Київ» посідає 8 місце з показниками: 3 гри, 2 перемоги, 0 нічиїх, 1 поразка та загальним рахунком 10:6, що приносить команді 6 очок. Незважаючи на це, не варто забувати, що у команди всього лише три зіграні матчі. Нічого поганого поки що не відбувається, і підопічним Мірчі Луческу слід повертатися в гру принаймні у чемпіонаті.

Не можна забувати і про зустрічі з грецьким «Арісом» у рамках кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Після поразки на виїзді з рахунком 1:0, “Динамо” зуміло вдома здобути перемогу 3:1 і вийти далі завдяки додатковому часу.

Турнірна таблиця чемпіонату України з футболу

Донецький «Шахтар» лідирує в Українській Прем’єр-Лізі, випереджаючи своїх конкурентів як за грою, так і за результатами. Нижче представлені поточні позиції команд першої п’ятірки та два останні місця:

Шахтар Донецьк: Зіграв 5 матчів – 3 перемоги, 2 нічиї. Голи: 10-6. Набрано 11 очок. Результати останніх ігор: перемога, нічия, перемога, нічия, перемога.

Рух Львів: 4 матчі – 3 перемоги, 1 нічия. Голи: 8-3. Усього 10 очок. Результати: нічия, перемога, перемога, перемога

Полісся: 5 матчів — 3 перемоги та 2 поразки. Голи: 8-4. Очок 9. Результати: перемога, перемога, поразка, поразка, перемога.

Чорноморець: 5 матчів – 3 перемоги, 2 поразки. Голи: 8-6. Очок 9. Результати: поразка, перемога, перемога, поразка, перемога.

Кривбас: 5 матчів – 2 перемоги, 2 нічиїх, 1 поразка. Голи: 8-5. Очок 8. Результати: нічия, нічия, перемога, перемога, поразка.

Мінай: 5 матчів – 2 нічиїх, 3 поразки. Голи: 3-10. Очків всього 2. Результати: нічия, поразка, нічия, поразка, поразка.

Верес: 4 матчі – 1 нічия, 3 поразки. Голи: 2-7. Очок 1. Результати: поразка, поразка, нічия, поразка.

Чемпіонат України з футболу гри пропонує непередбачувані, щільність у таблиці на старті дуже велика: 10 місце Ворскли та 2 місце Руху поділяє всього 4 очки. Усі команди у турнірі вже встигли набрати очки: навіть Верес (1) та Мінай (2) не залишилися без набраних балів.

УПЛ календар та матчі 5 туру

Календар чемпіонату України з футболу на останній вікенд був насичений важливими зустрічами. Ось як команди зіграли у 5 турі УПЛ. ЛНЗ Черкаси поступилися Металісту 1925 року з рахунком 0:1. Олександрія зазнала поразки від Полісся, закінчивши матч із рахунком 0:3. Мінай і Зоря розійшлися миром, завершивши зустріч із рахунком 1:1. Колос програв Шахтарю Донецьку 0:2. Ворскла здобула перемогу над Чорноморцем, з результатом 2:1. Оболонь та Кривбас не змогли виявити переможця, розділивши очки при рахунку 0:0.

УПЛ Матчі сьогодні та на найближчі вихідні

Чи збираєтеся зробити ставку на найближчі матчі УПЛ? 1win БК пропонує зробити це, забезпечуючи широку лінію ставок та прямі трансляції. Тримайте на увазі наступну інформацію, щоб зробити обґрунтований вибір.

Матч між Зорею та Динамо Київ був перенесений через матч-відповідь киян у Лізі конференцій. Варто зазначити, що Зоря 31 серпня битиметься у кваліфікації Ліги Європи проти празької Славії, перший матч якої завершився поразкою українців із рахунком 0:2.

Чемпіонат України з футболу: Календар 6 туру

01.09. 17:00: Верес Рівне (3.2) – Чорноморець Одеса (2.2). Нічия: 3.3

02.09. 13:00: Мінай (8.2) – Шахтар Донецьк (1.32). Нічия: 5

02.09. 15:00: Полісся (2.19) – Оболонь (3.05). Нічия: 3.35

02.09. 17:00: Ворскла Полтава (2.8) – Олександрія (2.36). Нічия: 3.35

02.09. 17:00: Зоря – Динамо Київ (матч перенесено)

03.09. 13:00: Дніпро-1 (1.51) – ЛНЗ Черкаси (6.2). Нічия: 3.95

03.09. 17:00: Колос Ковальовка (2.8) – Кривбас Кривий Ріг (2.55). Нічия: 3.05

03.09, 19:00: Рух Львів (1.58) – Металіст 1925 (5.6), Ніча (3.75)

В УПЛ матчі сьогодні відсутні, користувачі онлайн казино 1вин можуть повболівати за Динамо та Зорю в єврокубках, а вже у вересні стартують матчі 6 туру чемпіонату. Турнірна таблиця чемпіонату України з футболу та всі результати, включаючи упл календар доступні на 1win сайт у розділі «Статистика», дивитися матчі українського турніру та ставити на улюблені команди можна в лінії та лайвесі прямими ефірами на смартфонах Андроїд та iOS, а також на сайті 1win Дзеркало.