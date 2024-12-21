Кохання без кордонів: чоловік перевтілився у жінку, щоб виїхати разом із колишньою

Прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону затримали чоловіка, який спробував перетнути державний кордон за підробленими документами. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Інцидент стався у пункті пропуску «Угринів» на виїзді з України. На паспортному контролі особа надала документи на ім’я жінки, проте прикордонники одразу помітили ознаки підробки.

Під час перевірки з’ясувалося, що за документами, оформленими на ім’я Олександри, перетнути кордон намагався 22-річний киянин на ім’я Андрій.

«Чоловік пояснив, що з дитинства відчуває себе жінкою, однак така розповідь не переконала правоохоронців. У ході додаткової перевірки стало відомо, що перед поїздкою він розлучився з дружиною, хоча пара вирішила подорожувати разом. Колишню дружину чоловіка виявили серед пасажирів автобуса, який прямував за кордон», — йдеться у повідомленні.

Мета такого перевтілення, ймовірно, полягала у спробі обійти обмеження для чоловіків щодо перетину кордону під час воєнного стану.

За фактом використання підроблених документів прикордонники повідомили Національну поліцію. Інцидент кваліфікували за ст. 358 Кримінального кодексу України («Підроблення документів, печаток, штампів та їх використання»).

Чоловіка повернули на територію України у супроводі поліції. Його колишня дружина без перешкод вирушила далі за кордон.