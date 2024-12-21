Кримінал

Кохання без кордонів: чоловік перевтілився у жінку, щоб виїхати разом із колишньою
21 Грудня 2024 13:58
читать на русском →
ухилянти
Щоб виїхати за кордон киянин розлучився, прикинувся жінкою та прихопив у подорож колишню / Фото ДПСУ

Прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону затримали чоловіка, який спробував перетнути державний кордон за підробленими документами. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Інцидент стався у пункті пропуску «Угринів» на виїзді з України. На паспортному контролі особа надала документи на ім’я жінки, проте прикордонники одразу помітили ознаки підробки.

Під час перевірки з’ясувалося, що за документами, оформленими на ім’я Олександри, перетнути кордон намагався 22-річний киянин на ім’я Андрій.

«Чоловік пояснив, що з дитинства відчуває себе жінкою, однак така розповідь не переконала правоохоронців. У ході додаткової перевірки стало відомо, що перед поїздкою він розлучився з дружиною, хоча пара вирішила подорожувати разом. Колишню дружину чоловіка виявили серед пасажирів автобуса, який прямував за кордон», — йдеться у повідомленні.

Мета такого перевтілення, ймовірно, полягала у спробі обійти обмеження для чоловіків щодо перетину кордону під час воєнного стану.

За фактом використання підроблених документів прикордонники повідомили Національну поліцію. Інцидент кваліфікували за ст. 358 Кримінального кодексу України («Підроблення документів, печаток, штампів та їх використання»).

Чоловіка повернули на територію України у супроводі поліції. Його колишня дружина без перешкод вирушила далі за кордон.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
21 Грудня 2024 16:49

Оперативна інформація про російське вторгнення станом на 16:00
21 Грудня 2024 16:00

Генштаб спростував інформацію про “переведення ППО в піхоту”
21 Грудня 2024 15:17

Угорщина працює над тим, щоб зберегти транзит газу через Україну – Орбан
21 Грудня 2024 14:29

З 1 січня “Зелена картка” починатиме діяти наступного дня після її оформлення
21 Грудня 2024 12:37

В Україні збільшили кількість TruCAM: де запрацювали нові прилади
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки