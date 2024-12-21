Зеленський звільнив низку послів України

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення кількох українських послів. Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу Президента.

Зокрема, зі своїх посад звільнені:

Андрій Таран — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Словенія.

— Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Словенія. Андрій Праведник — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кенія та Республіці Руанда (за сумісництвом).

— Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кенія та Республіці Руанда (за сумісництвом). Сергій Корсунський — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії.

— Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії. Петро Бешта — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Литовській Республіці.

— Надзвичайний і Повноважний Посол України в Литовській Республіці. Василь Гамінян — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Індонезія та Представник України при Асоціації держав Південно-Східної Азії (за сумісництвом).

— Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Індонезія та Представник України при Асоціації держав Південно-Східної Азії (за сумісництвом). Павло Рябікін — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Китайській Народній Республіці.

Окрім того, Президент скасував указ від 22 лютого 2024 року про призначення Еміне Джапарової Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні, визнавши його “нереалізованим”.

Причини таких кадрових рішень не уточнюються.

Зеленський також призначив нових послів. Зокрема підписано укази:

Про призначення Є.Цимбалюка Постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві

Постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Про призначення В.Гамяніна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Демократичній Республіці Конго

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Демократичній Республіці Конго Про призначення П.Бешти Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Словенія

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Словенія Про призначення Ф.Шандора Надзвичайним і Повноважним Послом України в Угорщині

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Угорщині Про призначення О.Нікітченко Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці Про призначення Ю.Федів Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Філіппіни

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Філіппіни Про призначення В.Яцюка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Руанда

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у зверненні 20 грудня повідомив, що погодив більше 30 рішень щодо призначення нових послів України за кордоном.