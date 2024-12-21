Політика

Зеленський звільнив низку послів України
21 Грудня 2024 12:21
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Володимир Зеленський на зустрічі з військовими та рідними загиблих Героїв України 21 листопада 2024 / Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення кількох українських послів. Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу Президента.

Зокрема, зі своїх посад звільнені:

  • Андрій Таран — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Словенія.
  • Андрій Праведник — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кенія та Республіці Руанда (за сумісництвом).
  • Сергій Корсунський — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії.
  • Петро Бешта — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Литовській Республіці.
  • Василь Гамінян — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Індонезія та Представник України при Асоціації держав Південно-Східної Азії (за сумісництвом).
  • Павло Рябікін — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Китайській Народній Республіці.

Окрім того, Президент скасував указ від 22 лютого 2024 року про призначення Еміне Джапарової Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні, визнавши його “нереалізованим”.

Причини таких кадрових рішень не уточнюються.

Зеленський також призначив нових послів. Зокрема підписано укази:

  • Про призначення Є.Цимбалюка Постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві
  • Про призначення В.Гамяніна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Демократичній Республіці Конго
  • Про призначення П.Бешти Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Словенія
  • Про призначення Ф.Шандора Надзвичайним і Повноважним Послом України в Угорщині
  • Про призначення О.Нікітченко Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці
  • Про призначення Ю.Федів Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Філіппіни
  • Про призначення В.Яцюка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Руанда

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у зверненні 20 грудня повідомив, що погодив більше 30 рішень щодо призначення нових послів України за кордоном.


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