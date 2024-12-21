Зеленський звільнив низку послів України

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення кількох українських послів. Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу Президента.
Зокрема, зі своїх посад звільнені:
- Андрій Таран — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Словенія.
- Андрій Праведник — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кенія та Республіці Руанда (за сумісництвом).
- Сергій Корсунський — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії.
- Петро Бешта — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Литовській Республіці.
- Василь Гамінян — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Індонезія та Представник України при Асоціації держав Південно-Східної Азії (за сумісництвом).
- Павло Рябікін — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Китайській Народній Республіці.
Окрім того, Президент скасував указ від 22 лютого 2024 року про призначення Еміне Джапарової Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні, визнавши його “нереалізованим”.
Причини таких кадрових рішень не уточнюються.
Зеленський також призначив нових послів. Зокрема підписано укази:
- Про призначення Є.Цимбалюка Постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві
- Про призначення В.Гамяніна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Демократичній Республіці Конго
- Про призначення П.Бешти Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Словенія
- Про призначення Ф.Шандора Надзвичайним і Повноважним Послом України в Угорщині
- Про призначення О.Нікітченко Надзвичайним і Повноважним Послом України в Литовській Республіці
- Про призначення Ю.Федів Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Філіппіни
- Про призначення В.Яцюка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Руанда
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у зверненні 20 грудня повідомив, що погодив більше 30 рішень щодо призначення нових послів України за кордоном.