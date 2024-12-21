Третій етап Кубка світу з біатлону: найкращий з українців посів 18 місце

У суботу, 21 грудня, у французькому Ансі-Ле-Гран-Борнан відбулася чоловіча гонка переслідування в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону сезону 2024/25.

Україну у змаганні представляли троє біатлоністів: Антон Дудченко (12-та стартова позиція після спринту), Віталій Мандзин (16-й) та Дмитро Підручний (40-й).

Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який зумів піднятися на 18-те місце. Віталій Мандзин завершив гонку 25-м, а Антон Дудченко – 31-м.

Переможцем гонки став норвежець Йоганнес Бьо. Срібну медаль виборов француз Ерік Перро, а бронзу здобув його співвітчизник Емільєн Жаклен.

Змагання в Ансі продовжаться сьогодні жіночою гонкою переслідування, старт якої запланований на 15:45 за київським часом. Україну представлятимуть Юлія Джима (четверта стартова позиція), Христина Дмитренко (22-га) та Олександра Меркушина (48-ма).