Суспільство

В Україні можуть посилити відповідальність за порушення комендантської години

21 Грудня 2024 12:04
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комендантська година
Перевірка документів під час комендантської години / Фото: Нацполіція

Кабмін погодив законопроєкт щодо запровадження окремої адмінвідповідальності за порушення комендантської години. Штраф може сягати 1700 гривень.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє “РБК-Україна”.

Так, за інформацією видання, у випадку порушення комендантської години можуть впровадити покарання у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850-1700 гривень.

Зазначається, що штрафи застосовуватимуть до людей, які йдуть до укриттів, надають медичну чи домедичну допомогу або супроводжують поранених тяжкохворих.

Рішення не остаточне, адже законопроєкт має бути винесений на розгляд Ради.

Що загрожує за порушення комендантської години

Нагадаємо, в Україні комендантська година запроваджена майже в усіх регіонах. В цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.

Юристи пояснюють, що порушення комендантської години, особливо якщо воно пов’язане з керуванням транспортним засобом, тягне за собою певні правові наслідки, попереджає юрист. Зокрема, адміністративну відповідальність.

“За порушення комендантської години можуть накладати адміністративні стягнення – штрафи. Порушників можуть затримувати для встановлення особи та з’ясування обставин. Їх доставляють до відділку поліції для подальшого розгляду справи”, – прокоментував адвокат Дмитро Франчук.

Якщо людину затримають за порушення комендантської години на авто, то транспортний засіб можуть евакуювати на штрафмайданчик.


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