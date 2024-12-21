В США дозволили лікувати апное за допомогою препарату для схуднення

Американські регуляторні органи схвалили препарат Zepbound компанії Eli Lilly для лікування дорослих, які страждають на апное сну та ожиріння, що стало перемогою для виробника ліків, який прагне розширити свою франшизу для схуднення, пише Financial Times.

У п’ятницю Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (Food and Drug Administration) дозволило використання препарату для лікування обструктивного апное сну середнього та важкого ступеня у дорослих з ожирінням, йдеться в заяві компанії, опублікованій пізно ввечері в п’ятницю.

Схвалення FDA виводить Eli Lilly вперед у загальногалузевій гонці за збільшення попиту на ліки проти ожиріння в США, який, за прогнозами аналітиків, до 2030 року може скласти понад $100 млрд. річних продажів.

Оптимістичні новини компанії контрастують з новинами європейського конкурента Novo Nordisk, чиї акції впали більш ніж на 20 відсотків у п’ятницю після невтішних результатів випробувань її останнього препарату від ожиріння.

Виконавчий віце-президент Eli Lilly Патрік Йонссон зазначив, що майже половина пацієнтів клінічних випробувань, які страждають на обструктивне апное сну від помірного до важкого ступеня, «побачили такі покращення, що у них більше не було симптомів» при прийомі Zepbound.

Цей розлад часто асоціюється з такими симптомами, як хропіння, втома, надмірна денна сонливість і порушення сну.

Zepbound має стати першим рецептурним препаратом для дорослих з обструктивним апное сну середнього та важкого ступеня та ожирінням. Цей розлад здебільшого лікували за допомогою медичних пристроїв, таких як апарати постійного позитивного тиску в дихальних шляхах, які надягають під час сну.

За оцінками Американської академії медицини сну, 12% дорослого населення США страждають від обструктивного апное сну, і близько 80% з них не мають діагнозу.

Інші фармацевтичні компанії також працюють над розширенням спектру проблем, для лікування яких можна використовувати їхні препарати для схуднення. Наприклад, Novo Nordisk подала заявку на схвалення FDA препарату Wegovy для лікування хронічних захворювань нирок.