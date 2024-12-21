Масова ДТП на різдвяному ярмарку в Німеччині: поліція затримала водія

Увечері п’ятниці 20 грудня у німецькому Магдебурзі на різдвяному ярмарку автомобіль врізався у великий натовп. Щонайменше двоє загинули та понад 60 дістали травми. Підозрюваного у масовій ДТП вже заарештували.

Про це повідомляє агенція Reuters.

На відео, розміщеному в соціальних мережах з висоти над ринком, видно, як автомобіль на швидкості проїжджає крізь натовп, що йде між двома рядами ринкових кіосків. Видно, як люди падають на землю і тікають.

Кадри місцевої телекомпанії показали людей, загорнутих у ковдри, які лежали на землі і отримували медичну допомогу після нападу.

Як повідомив прем’єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Райнер Хазелофф, одна з жертв – маленька дитина.

“Це катастрофа для міста Магдебург, для землі і для Німеччини в цілому”, – сказав Хазелофф, додавши, що кількість загиблих може зрости, враховуючи тяжкість деяких поранень.

Хазелофф описав нападника як 50-річного чоловіка-лікаря з Саудівської Аравії, який постійно проживав у Німеччині, де він прожив майже два десятиліття.

“На даний момент ми говоримо про злочинця-одинака, а це означає, що більше немає ніякої небезпеки для міста, оскільки ми змогли його заарештувати”, – сказав він.

Місце масової ДТП у німецькому Магдебурзі / Фото: tagesschau.de

Мотив був незрозумілий. Підозрюваний не був відомий німецькій владі як ісламіст, повідомляє місцева телерадіокомпанія MDR.

Джерело Reuters в Саудівській Аравії ідентифікувало підозрюваного як Талеба Абдула Джавада. Німецький журнал Der Spiegel пише про фахівця з психіатрії та психотерапії, який симпатизував ультраправій партії “Альтернатива для Німеччини”. Видання не повідомило, звідки воно отримало цю інформацію.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії засудило напад.