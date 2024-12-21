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На Харківському напрямку вперше проведена атака виключно роботами і БПЛА
21 Грудня 2024 09:50
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«Хартія» тестує концепцію війни і маленьких операцій суто за рахунок роботів та штучного інтелекту / Скріншот з відео

Українські війська провели свою першу атаку виключно з використанням безпілотних наземних транспортних засобів і дронів з видом від першої особи (FPV), повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.

Речник української бригади, що діє на харківському напрямку, повідомив, що українські сили провели свою першу наземну атаку виключно з використанням роботизованих систем замість піхоти поблизу Липців (на північ від Харкова) і успішно знищили російські позиції.

Речник заявив, що українські сили провели атаку за допомогою десятків безпілотних наземних транспортних засобів, оснащених кулеметами, а також використовували їх для встановлення і знешкодження мін на невстановлених позиціях у цьому районі.

“Українські офіційні особи неодноразово підкреслювали зусилля України, спрямовані на використання технологічних інновацій та асиметричних ударних можливостей для компенсації обмежень у людських ресурсах на противагу готовності Росії погодитися на неприйнятні втрати заради незначних територіальних здобутків”, – йдеться у звіті.

Україна також продовжує впроваджувати інновації у виробництві безпілотників.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські офіційні особи завершили випробування безпілотника, прикріпленого до оптоволоконних кабелів, який буде більш стійким до перешкод радіоелектронної боротьби.

Російські війська нещодавно розмістили такі безпілотники в Курській області та Україні.

“Українська компанія, що займається виробництвом безпілотників, повідомила, що нещодавно зібрала прототип першого безпілотника FPV, виготовленого виключно з компонентів, вироблених в Україні”, – зазначається в доповіді ISW.


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