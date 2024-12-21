В Україні збільшили кількість TruCAM: де запрацювали нові прилади

На дорогах України збільшено кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість руху автівок. З 21 грудня патрульні працюватимуть на 51 новій ділянці.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції України.

Поліцейські нагадують, що прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Місця визначено відповідно до стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках і в місцях концентрації ДТП, скоєних через перевищення швидкості.

У регіонах, де тривають активні бойові дії (Донецька та Луганська області), прилади контролю тимчасово не використовуються. У Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях TruCAM використовують лише на окремих ділянках доріг.

З урахуванням воєнного стану та аналізу аварійності:

додано 51 нову ділянку (загалом 346);

змінено 12 ділянок.

Загалом TruCAM контролюють швидкість на 346 ділянках доріг.

Як зазначили в поліції, про використання приладів TruCAM повідомляють дорожні знаки про фото- та відеофіксацію. У місцях фіксації стоять службові автомобілі з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Переглянути карту й перелік місць з оновленою інформацією можна за посиланням.