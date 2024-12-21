Кримінал

Смертельна ДТП на Одещині: загинув 17-річний юнак

21 Грудня 2024 14:09
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Увечері 20 грудня, близько 23:00 у селі Лиманка в Одеському районі з дороги в кювет вилетів легковик. Загинув 17-річний хлопець, його супутник доправлений в лікарню.

Про це повідомила пресслужба поліції Одещини.

Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля Citroen не впорався з керуванням, виїхав з дороги і допустив перекидання транспортного засобу. В автівці перебували двоє 17-річних хлопців. Один із них загинув, другого з різними травмами госпіталізували.

Наразі поліцейські встановлюють, хто з юнаків знаходився за кермом і чи були вони тверезі.

Слідчі розпочали провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Автівку, що належить матері госпіталізованого хлопця, транспортували на штрафмайданчик, призначено низку експертиз.

Citroen вилетів з дороги на Одещині, одна людина загинула / Фото: Поліція Одеської області

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