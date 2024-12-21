Суспільство

На Київщині російський БпЛА застряг на дереві

21 Грудня 2024 11:25
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дрони, дснс
На Київщині на дереві застряг російський дрон / Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

У Київській області сапери ДСНС вилучили ворожий дрон-приманку, який застряг в гілках дерева. Дрон виявили 21 грудня після чергової нічної атаки РФ на Україну.

Про це повідомили в Мобільному рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС України.  

“В одному з населених пунктів Київської області піротехніки ДСНС зняли з дерева залишки ворожого безпілотника-приманки”, – йдеться в повідомленні.

У безпілотнику була відсутня бойова частина і він не становив загрози для жителів.

Безпілотник-приманка на Київщині / Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

Нагадаємо, вночі 21 грудня окупанти здійснили масовану атаку дронами та ракетами по території України, запустивши 113 ударних безпілотників Shahed та дронів іншого типу. Сили ППО знищили 57 ударних БпЛА у кількох областях України, зокрема Полтавській, Київській та Харківській.


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