У Гайсині в ДТП за участі легковика та вантажівки загинули троє людей

Серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася близько опівночі на виїзді з Гайсина Вінницької області. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля Opel Zafira та вантажівки Volvo загинули троє людей, ще четверо отримали травми. Про це повідомляє поліція Вінницької області.

За попередніми даними, 35-річна водійка Opel під час розвороту виїхала на смугу зустрічного руху, що спричинило зіткнення з вантажівкою. Від отриманих травм на місці загинули троє пасажирів мінівена: двоє чоловіків віком 28 і 36 років, та 42-річна жінка.

Водійку Opel та трьох пасажирів — двох 40-річних жінок і 41-річного чоловіка — з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. Водій вантажівки, 22-річний житель Волинської області, не постраждав.

Дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та вантажівки сталась 20 грудня близько о півночі на виїзді з міста. Усі потерпілі – жителі Гайсинського району / Фото Нацполіція

На місці події працювала слідчо-оперативна група. У водіїв відібрали зразки крові для токсикологічної експертизи. Поліція встановлює причини та обставини аварії.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з трирічним позбавленням права керування транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.