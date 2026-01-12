На Харківщині в ДТП загинула жінка-водій, постраждали двоє дітей

Поліція розслідує обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на автошляху Нова Водолага – Вільхуватка.

Жінка-водій загинула, троє постраждали, серед яких неповнолітні / Фото Нацполіція

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 січня близько 18:00 поблизу села Щебетуни Харківської області. За даними поліції, 25-річна жінка, яка керувала автомобілем Geely Emgrand-7, не впоралася з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб з’їхав на узбіччя та зіткнувся з деревом.

Від отриманих травм водійка загинула на місці події. Пасажирку автомобіля віком 28 років, а також двох дітей – 3-річну доньку загиблої та 3-річного сина пасажирки – з численними травмами та забоями було госпіталізовано.

За фактом ДТП відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.