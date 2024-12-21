Словаччина звинуватила Зеленського у спробі підкупу, – Politico

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Президент України Володимир Зеленський запропонував йому хабар. Нібито, український лідер пропонував 500 мільйонів євро з російських активів в обмін на підтримку членства України в НАТО.

Про це пише видання Politico.

Фіцо заявив, що після того, як він сказав Зеленському, що Словаччина може втратити близько 500 мільйонів євро від плати за транзит газу на рік.

“Український президент запитав мене, чи буду я тоді голосувати за членство в НАТО, якщо він віддасть мені 500 мільйонів євро російських активів, і, звичайно, я відповів: “Ніколи”, – йдеться в статті.

Як пише видання, журналісти звернулися до прессекретаря Зеленського за коментарем та щоб підтвердити, чи дійсно український президент зробив таку пропозицію, але на момент публікації відповіді не отримали.

Відомо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на саміті благав про продовження угоди, яка дозволяє центральноєвропейським країнам купувати московський газ через Україну. Зеленський розкритикував Словаччину, заявивши: “Трохи соромно говорити про гроші, тому що ми втрачаємо людей”.

Пізніше Фіцо заявив журналістам, що пропозиції Зеленського за зачиненими дверима були “абсурдними”, і припустив, що Україна бере на себе сміливість завдавати шкоди економіці члена ЄС.