Суспільство

Зеленський відреагував на масований обстріл України

21 Грудня 2024 13:44
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зеленський, обстріли
Наслідки удару дрона по будинку в Харкові / Фото: Нацполіція

У ніч на 21 грудня РФ здійснила чергову масовану атаку на українські міста, застосувавши понад 110 ударних дронів. Внаслідок ударів зруйновано онкодиспансер у Херсоні, пошкоджено багатоквартирні будинки у Харкові та Запоріжжі.

Відео наслідків влучань Президент України Володимир Зеленський опублікував у Facebook.

Як зазначив Зеленський, раніше були зафіксовані балістичні атаки по Києву, а також обстріли Сум, Кривого Рогу, Дніпропетровщини та Донеччини.

За офіційними даними, лише за останній тиждень Росія використала для обстрілів України понад 550 керованих авіабомб, близько 550 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів.

“Це російський терор, якому ми протидіємо. Я дякую партнерам, які надалі підтримують Україну та посилюють тиск на Росію. Спільною силою ми забезпечимо стабільний мир”, – написав Зеленський.

Нагадаємо, вночі 21 грудня окупанти здійснили масовану атаку дронами та ракетами по території України, запустивши 113 ударних безпілотників Shahed та дронів іншого типу. Сили ППО знищили 57 ударних БпЛА у кількох областях України, зокрема Полтавській, Київській та Харківській.


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