У Москві та Підмосков’ї сталися підриви піротехніки в громадських місцях

У Москві та Підмосков’ї сталися кілька інцидентів із підривами піротехніки в громадських місцях.

У районі Отрадноє жінка підірвала петарду в торговому центрі «Форт», після чого будівлю було евакуйовано.

У місті Корольов чоловік підпалив піротехнічний виріб усередині ТЦ «Геліос», що також призвело до евакуації відвідувачів. Пізніше той самий чоловік спробував підпалити петарду у відділенні місцевої поліції, де його затримали, повідомляє РИА «Новости».

У підмосковних Хімках невідомий підпалив феєрверк у відділенні «Пошти Росії». Очевидці зафіксували на відео яскраві спалахи піротехніки в приміщенні.

Затримана у Відрадному жінка (за даними Telegram-каналу Shot, це пенсіонерка) пояснила, що виконала вказівки телефонних шахраїв. За інформацією каналу, аналогічне пояснення дав і чоловік, затриманий у Королеві.

Ще вибух стався у відділенні банку на Середньоохтинському проспекті в Петербурзі, повідомляє «Фонтанка». За даними видання, постраждалих немає.