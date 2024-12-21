Кримінал

У Москві та Підмосков’ї сталися підриви піротехніки в громадських місцях
21 Грудня 2024 17:13
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росія
Наслідки вибуху у відділенні банку в Петербурзі / Скриншот відео

У Москві та Підмосков’ї сталися кілька інцидентів із підривами піротехніки в громадських місцях.

У районі Отрадноє жінка підірвала петарду в торговому центрі «Форт», після чого будівлю було евакуйовано.

У місті Корольов чоловік підпалив піротехнічний виріб усередині ТЦ «Геліос», що також призвело до евакуації відвідувачів. Пізніше той самий чоловік спробував підпалити петарду у відділенні місцевої поліції, де його затримали, повідомляє РИА «Новости».

У підмосковних Хімках невідомий підпалив феєрверк у відділенні «Пошти Росії». Очевидці зафіксували на відео яскраві спалахи піротехніки в приміщенні.

Затримана у Відрадному жінка (за даними Telegram-каналу Shot, це пенсіонерка) пояснила, що виконала вказівки телефонних шахраїв. За інформацією каналу, аналогічне пояснення дав і чоловік, затриманий у Королеві.

Ще вибух стався у відділенні банку на Середньоохтинському проспекті в Петербурзі, повідомляє «Фонтанка». За даними видання, постраждалих немає.


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