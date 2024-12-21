Політика

Оперативна інформація про російське вторгнення станом на 16:00
21 Грудня 2024 16:49
генштаб
Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів, які посилюють атаки на фронті та завдають ракетних, авіаційних і артилерійських ударів по українських містах і селах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На 16:00 21 грудня 2024 кількість бойових зіткнень зросла до 110. Українські захисники докладають усіх зусиль, щоб не допустити просування ворога вглиб країни.

Ситуація на ключових напрямках:

  • Чернігівська та Сумська області: під артилерійським вогнем опинилися громади Леонівка, Гай, Порозок та Бачівськ.
  • Харківський напрямок: противник атакував поблизу Козачої Лопані. Бій триває.
  • Куп’янський напрямок: російські сили штурмували позиції в районі Петропавлівки, але зазнали відсічі.
  • Лиманський напрямок: за день зафіксовано 12 атак у районах Зеленого Гаю, Греківки, Тернів та Іванівки. Дев’ять боїв ще тривають. Противник завдав авіаударів по Іванівці та Ямполівці, а також некерованими ракетами обстріляв населений пункт Надія.
  • Сіверський напрямок: ворог двічі намагався штурмувати позиції поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки, але успіху не досяг. Російська авіація скинула п’ять керованих бомб на Сіверськ.
  • Краматорський напрямок: окупанти завдали авіаударів по Марковому, Костянтинівці та Часовому Яру. Українські військові відбивають дві атаки в напрямку Ступочок.
  • Торецький напрямок: зафіксовано чотири спроби ворога прорвати оборону біля Торецька та Дружби. Російська авіація активно застосовує керовані авіабомби по Романівці та Катеринівці.
  • Покровський напрямок: 15 спроб атак біля Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого та інших населених пунктів. Сім атак відбито, три бої тривають.
  • Курахівський напрямок: дев’ять атак поблизу Старих Тернів, Курахового та Дачного. Сім спроб просування ворога успішно зупинено.
  • Времівський напрямок: 26 атак неподалік Успенівки, Янтарного, Новосілки, Благодатного. Найбільш інтенсивні бої тривають у районі Костянтинопольського (14 зіткнень).
  • Оріхівський напрямок: шість штурмів поблизу Новоандріївки та П’ятихаток. Одне зіткнення триває.

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