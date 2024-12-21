Оперативна інформація про російське вторгнення станом на 16:00

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів, які посилюють атаки на фронті та завдають ракетних, авіаційних і артилерійських ударів по українських містах і селах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
На 16:00 21 грудня 2024 кількість бойових зіткнень зросла до 110. Українські захисники докладають усіх зусиль, щоб не допустити просування ворога вглиб країни.
Ситуація на ключових напрямках:
- Чернігівська та Сумська області: під артилерійським вогнем опинилися громади Леонівка, Гай, Порозок та Бачівськ.
- Харківський напрямок: противник атакував поблизу Козачої Лопані. Бій триває.
- Куп’янський напрямок: російські сили штурмували позиції в районі Петропавлівки, але зазнали відсічі.
- Лиманський напрямок: за день зафіксовано 12 атак у районах Зеленого Гаю, Греківки, Тернів та Іванівки. Дев’ять боїв ще тривають. Противник завдав авіаударів по Іванівці та Ямполівці, а також некерованими ракетами обстріляв населений пункт Надія.
- Сіверський напрямок: ворог двічі намагався штурмувати позиції поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки, але успіху не досяг. Російська авіація скинула п’ять керованих бомб на Сіверськ.
- Краматорський напрямок: окупанти завдали авіаударів по Марковому, Костянтинівці та Часовому Яру. Українські військові відбивають дві атаки в напрямку Ступочок.
- Торецький напрямок: зафіксовано чотири спроби ворога прорвати оборону біля Торецька та Дружби. Російська авіація активно застосовує керовані авіабомби по Романівці та Катеринівці.
- Покровський напрямок: 15 спроб атак біля Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого та інших населених пунктів. Сім атак відбито, три бої тривають.
- Курахівський напрямок: дев’ять атак поблизу Старих Тернів, Курахового та Дачного. Сім спроб просування ворога успішно зупинено.
- Времівський напрямок: 26 атак неподалік Успенівки, Янтарного, Новосілки, Благодатного. Найбільш інтенсивні бої тривають у районі Костянтинопольського (14 зіткнень).
- Оріхівський напрямок: шість штурмів поблизу Новоандріївки та П’ятихаток. Одне зіткнення триває.