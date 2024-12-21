Оперативна інформація про російське вторгнення станом на 16:00

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів, які посилюють атаки на фронті та завдають ракетних, авіаційних і артилерійських ударів по українських містах і селах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На 16:00 21 грудня 2024 кількість бойових зіткнень зросла до 110. Українські захисники докладають усіх зусиль, щоб не допустити просування ворога вглиб країни.

Ситуація на ключових напрямках: