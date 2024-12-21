Жіноча гонка переслідування: успіх Джими та потрапляння до залікової зони Дмитренко

У суботу, 21 грудня, на третьому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 у французькому Ансі-Ле-Гран-Борнан відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну представляли три спортсменки: Юлія Джима стартувала четвертою після вдалого виступу у спринті, Христина Дмитренко розпочала гонку з 22-ї позиції, а Олександра Меркушина вийшла на трасу 48-ю.

Юлія Джима стала найкращою серед українок, фінішувавши восьмою та закріпивши свої позиції у загальному заліку. Христина Дмитренко також увійшла до залікової зони, посівши 17-те місце. Олександра Меркушина завершила гонку на 48-й позиції без набраних очок.

Переможницею персьюту стала німкеня Франциска Пройс, яка зуміла піднятися на першу сходинку, стартуючи другою. Срібну медаль здобула представниця Франції Жюлія Сімон, а бронзову – ще одна німкеня, Ванесса Фойгт.

Етап у французькому Ансі завершиться в неділю, 22 грудня, чоловічим та жіночим масстартами, які розпочнуться о 13:30 та 15:45 за київським часом. Це будуть фінальні гонки Кубка світу у 2024 році.

Наступний, четвертий етап сезону, після різдвяно-новорічної паузи прийматиме німецький Обергоф з 9 по 12 січня 2025 року.