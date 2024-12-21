Політика

Генштаб спростував інформацію про “переведення ППО в піхоту”
21 Грудня 2024 16:00
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генштаб, ппо
Новобранці тренуються на військовому полігоні в Чернігівській області / Фото AP

Генеральний штаб Збройних Сил України відреагував на публікацію британського видання The Guardian, в якій стверджувалося, що нібито Генштаб наказав відправляти військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони (ППО) на фронт у якості стрільців.

Як зазначили у Генштабі, твердження про “переведення ППО в піхоту” є недостовірними та некоректними.

За офіційною інформацією, для доукомплектування військових частин, які формуються або відновлюють боєздатність, певну частину військовослужбовців Повітряних сил перепризначено на посади відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Це рішення не стосується фахових спеціалістів ППО, які продовжують захищати українське небо.

Йдеться, зокрема, про перепризначення військовослужбовців із рот охорони, тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, який не залучений до обслуговування високотехнологічного озброєння та техніки.

У Генштабі наголошують, що рішення спрямоване на виконання першочергової задачі – утримання фронту, оскільки ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною.

При цьому протиповітряна оборона продовжує ефективно виконувати свої завдання. Кількість збитих російських дронів, включаючи ударні БпЛА, залишається високою. Окремо підкреслено, що “локаційно втрачені” цілі в зведеннях часто стосуються хибних цілей, які не становлять реальної загрози.

Генштаб ЗСУ запевнив, що оборона українського неба залишається надійною, а фахівці ППО продовжують працювати на передовій технологічній лінії захисту країни.


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